АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Наша планета для внеземных цивилизаций является перекрестком между мирами Вселенной
EUR 75.75 USD 61.43
Курс валют на 14.04.2018

Джастин Бибер показал заплывший живот брата на фото в Instagram

Поклонники певца заметили в Instagram фото, где он позирует вместе со своим родственником. Джастин Бибер показал заплывший живот брата, после чего подвергся критике со стороны людей.

Исполнитель отметил, что это прекрасное завершение дня, после чего добавил, что любит брата и может исполнить любое его желание. Подписчики сразу обратили внимание, что молодой человек сидит с голым торсом, позволяя рассмотреть его татуировки на теле, а также надел странную перчатку на руку.

Джастин Бибер показал заплывший живот брата на фото в Instagram


Он играл на музыкальном инструменте, но пользователи сетей сразу обратили внимание на неприглядный вид его живота со складками. Многие фанаты осудили Джастина Бибера, показывающего близкого человека в таком виде, а некоторым лица понравился трогательный сюжет.
Добавить в мои источники Я.Нов
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 18:33
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ксению Собчак травят за наивное заигрывание с
Тата и Валерий Блюменкранц решили заняться
Британцы установили палатки под стенами роддома,
Сергей Кучеров решил выяснить, кто на «Доме-2» не
Дмитрий Нагиев опубликовал в Instagram фото со
Ольга Бузова заигралась с микрофоном
Над Новым Уренгоем взошло солнце в форме ромба
Иван Барзиков недоволен тем, что вокруг все пишут
Наследники Аллы Пугачевой трогательно поздравили
Лена Миро считает, что санкции на импорт лекарств
Полина Гагарина восхищена работой московской
Дмитрий Дмитренко не реагирует на попытки Татьяны
Алексей Тихомиров: РГО и Ростуризм разрабатывают
Самый уродливый пес Великобритании стал моделью
Александр Ревва во время путешествия по Германии
Джастин Бибер показал заплывший живот брата на
Поклонники Анны Седоковой заметили на ее пальце
Специалисты озвучили бюджетные аналоги дорогой
Зрители уверены, что Ольга Жарикова и Александр
СМИ: Гвинет Пэлтроу беременна третьим ребенком
В Торонто «Тотальный диктант» по русскому языку
Ксения Бородина и Влад Кадони постебались над
Лера Фрост стала певицей
Ольга Рапунцель рассказала, что рожала без
Экс-участница «Дом-2» Элина Камирен рассказала
Илья Яббаров сомневается в отцовстве своих сыновей
На снимках 50-х годов исследователи обнаружили
Ольга Рапунцель прихвастнула отличным телом после
В Германии на продажу выставлен «брежневский»
В Эдинбурге множество гостей посетили ежегодный
Просмотреть все новости