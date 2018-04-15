Джастин Бибер показал заплывший живот брата на фото в Instagram
Поклонники певца заметили в Instagram фото, где он позирует вместе со своим родственником. Джастин Бибер показал заплывший живот брата, после чего подвергся критике со стороны людей.
Исполнитель отметил, что это прекрасное завершение дня, после чего добавил, что любит брата и может исполнить любое его желание. Подписчики сразу обратили внимание, что молодой человек сидит с голым торсом, позволяя рассмотреть его татуировки на теле, а также надел странную перчатку на руку.
Он играл на музыкальном инструменте, но пользователи сетей сразу обратили внимание на неприглядный вид его живота со складками. Многие фанаты осудили Джастина Бибера, показывающего близкого человека в таком виде, а некоторым лица понравился трогательный сюжет.
Исполнитель отметил, что это прекрасное завершение дня, после чего добавил, что любит брата и может исполнить любое его желание. Подписчики сразу обратили внимание, что молодой человек сидит с голым торсом, позволяя рассмотреть его татуировки на теле, а также надел странную перчатку на руку.
Он играл на музыкальном инструменте, но пользователи сетей сразу обратили внимание на неприглядный вид его живота со складками. Многие фанаты осудили Джастина Бибера, показывающего близкого человека в таком виде, а некоторым лица понравился трогательный сюжет.