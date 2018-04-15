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Анна Семенович советует поклонникам отмечать Красную горку по языческим традициям

Красная горка является спорным христианским праздником, имеющим много обычаев. Анна Семенович советует поклонникам встречать ее по языческим традициям, опубликовав свое поздравление в Instagram.

Звезда позировала перед камерами сидя на стуле в сексуальном красном наряде с глубоким декольте, сразу позволившим подписчикам оценить пышный бюст своего кумира. Анна Семенович пожелала людям чаще улыбаться и встречать этот день с радостью на сердце.

Анна Семенович советует поклонникам отмечать Красную горку по языческим традициям


Именно сегодня можно встретить свою половинку, так что не стоит сидеть дома. Нужно провести праздник в людных местах, потому что много традиций, связанных со свадьбами и поисками избранников связаны с язычеством.
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Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 22:07
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