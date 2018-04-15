Дарья Пынзарь вспомнила о своих первых свиданиях с Сергеем

Сегодня Дарья опубликовала на своей странице в социальных сетях по-настоящему весеннюю фотографию. На ней девушка позирует со своим супругом. При этом сама экс-участница отметила, что сейчас погода не может не радовать, так как солнце уже припекает, и на улице приятно гулять.Такая атмосфера натолкнула Пынзарь на воспоминания о первых свиданиях с Сергеем. Дарья рассказала, что вспомнила о том, как они с будущим мужем стеснялись друг друга, много целовались, когда прогуливались по Москве.Поклонники по достоинству оценили данное фото. Многие заметили, что Пынзарь являются образцовой семьей, где царит любовь и взаимопонимания. Подписчики вдохновились рассказом Дарьи и тоже решили отправиться на прогулку вместе со своими вторыми половинками.