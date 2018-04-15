Вера Курочка призналась, что в детстве была толстой

Вера недавно решила поделиться с пользователями своей личной историей. Как оказалось, девушка не понаслышке знакома с такой проблемой как лишний вес. Она в детстве была толстой и очень переживала по этому поводу.Бывшая участница рассказала, что она приходила домой и плакала, так как из-за полноты ей тяжело было бегать, а ребята называли ее «жирной». Правда, уже повзрослевшие одноклассники не помнят о том, какие обиды наносили ей, обзывая.Вера также призналась, что ее мама переживала по поводу лишнего веса дочери, однако никогда не запрещала есть. А сама девочка не знала, как объяснить маме о своей проблеме и как ее решить. Она ела, пока полностью не насыщала свой организм.Но в переходной возрасте Вера резко вытянулась, а вместе с этим и сильно похудела. И только лишь впоследствии методом проб и ошибок научилась ладить со своим организмом.