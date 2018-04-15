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Бывшие и действующие участники «Дом-2» собрались одной большой компанией, чтобы как следует оторваться

Несколько часов назад один из действующих участников скандально-известного реалити-шоу «Дом-2» опубликовал в Сеть видеоролик, на котором продемонстрировал, как бывшие и действующие домовцы умеют вместе хорошенечко отдыхают.

Ни для кого не является секретом, что молодые люди, которые решают попытать свою удачу на эпатажной телестройке, зачастую идут на проект в первую очередь ради известности, а уже потом ради любви и отношений. После ухода за ворота большинство из них на самом деле становятся узнаваемыми личностями, за счет чего экс-участники зарабатывают неплохие деньги.

Бывшие и действующие участники «Дом-2» собрались одной большой компанией, чтобы как следует оторваться

Конечно же, что за жизнью каждого из участников «Дом-2», будь-то он бывший или действующий, активно следят многочисленные зрители. Каждый день ребята, дабы увеличить интерес к себе, обновляют свои блоги, публикуя в них новые фотографии и видеоролики.

Несколько часов назад Иосиф Оганесян обнародовал у себя на страничке новый ролик, на котором показал, как экс- и действующие домовцы вместе развлекаются вне Периметра.

Несмотря на довольно положительное видео, многие пользователи Сети не оценили его. Буквально каждый недоброжелатель поспешил высмеять гуляния домовцев, а также облить грязью того или иного участника «Дома-2».

Бывшие и действующие участники «Дом-2» собрались одной большой компанией, чтобы как следует оторваться

«Че за сарай?? Стол дешевый накрыт, понты только», «Это так Триандафилиди по доченьке скучает? Правильно муж ей ребёнка не отдаёт!», «А дедушка то чей??? Гляжу Лизон то как убивается, прям мокрая от слез», «Вы позорите «Дом-2»!!!», «А Жируха где, не взяли? Побоялись, что всё схомячит как всегда?!», - комментируют видеоролик пользователи в Сети.
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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 14:26
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