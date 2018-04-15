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Житель Нижнего Новгорода устроил лыжный забег по тонкому льду озера

“ВКонтакте” появилось фото, опубликованное свидетелями события из Нижнего Новгорода. Житель города устроил лыжный забег по тонкому льду озера, не опасаясь за свою жизнь.

Весна не собирается порадовать своим теплом этот российский уголок, так что в некоторых местах еще можно увидеть снег и лед, привлекший к себе внимание закаленного мужчины. Он решил прокатиться по Мещерскому озеру, обнажив свой торс.

Житель Нижнего Новгорода устроил лыжный забег по тонкому льду озера


Изумленные люди наблюдали, как смелый лыжник показывает свое мастерство во время движения по такой поверхности. Оно не стало препятствием для странного поступка любителя экстрима, хотя многие люди осудили его за безрассудное поведение, которое могут перенять дети.
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Общество
Добавил: Решетникова Ирина Вчера, 23:14
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