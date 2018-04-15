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Поклонники Анны Седоковой заметили на ее пальце обручальное кольцо

Поклонники певицы с нетерпением ждут информации о грядущей свадьбе, потому что пока она только интригует их намеками. Сейчас они заметили обручальное кольцо на пальце Анны Седоковой после просмотра фото в Instagram.

Звезда в небольшом посте назвала себя маленькой девочкой, которую радует забота возлюбленного. Она может быть нежной и женственной рядом с этим человеком, но пока предпочитает не называть имени своего загадочного избранника. Пользователи сетей внимательно рассмотрели снимок и заметили украшение на руке Анны Седоковой, которое она случайно показала людям, позируя перед камерами в машине.

Поклонники Анны Седоковой заметили на ее пальце обручальное кольцо


Фанаты сразу предположили, что исполнительница намекнула на грядущие перемены в ее личной жизни, а некоторые лица усомнились в значении кольца. Поклонники отметили, что многие пары носят такие аналоги, после чего пожелали артистке любви и счастья.
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Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 18:33
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