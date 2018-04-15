Поклонники Анны Седоковой заметили на ее пальце обручальное кольцо

Звезда в небольшом посте назвала себя маленькой девочкой, которую радует забота возлюбленного. Она может быть нежной и женственной рядом с этим человеком, но пока предпочитает не называть имени своего загадочного избранника. Пользователи сетей внимательно рассмотрели снимок и заметили украшение на руке Анны Седоковой, которое она случайно показала людям, позируя перед камерами в машине.Фанаты сразу предположили, что исполнительница намекнула на грядущие перемены в ее личной жизни, а некоторые лица усомнились в значении кольца. Поклонники отметили, что многие пары носят такие аналоги, после чего пожелали артистке любви и счастья.