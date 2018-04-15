Люди жили на Сулавеси раньше, чем считалось

Древние каменные орудия труда археологи обнаружили в пещере Линг Бурунг 2 в начале 70-х годов прошлого столетия. Эксперты тогда предположили, что люди проживали здесь 25-34 тысяч лет назад.Недавно международная группа специалистов в ходе раскопок обнаружила более глубокий слой на три метра глубже слоя, на месте которого были обнаружены предыдущие артефакты. Специалисты использовали радиоизотопный метод датирования и пришли к заключению, что найденным орудия не менее 50 тысяч лет.На месте археологических раскопок также обнаружены фрагменты останков костей и зубов животных, которых, скорее всего, употребляли в пищу.Кто из представителей рода Homo мог населять остров, пока неизвестно. Сулавеси расположен вблизи материка, где жили разные его представители. По одной из версий, на острове жили знаменитые «хоббиты» (Homo floresiensis) или же денисовцы.