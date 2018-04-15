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Люди жили на Сулавеси раньше, чем считалось

Ученые из Австралии обнародовали результаты исследований артефактов, которые были обнаружены на острове Сулавеси в одном из гротов. В соответствии с новыми данными, люди заселили эту территорию гораздо раньше, чем предполагалось, - более 50 тысяч лет назад.

Люди жили на Сулавеси раньше, чем считалось


Древние каменные орудия труда археологи обнаружили в пещере Линг Бурунг 2 в начале 70-х годов прошлого столетия. Эксперты тогда предположили, что люди проживали здесь 25-34 тысяч лет назад.

Люди жили на Сулавеси раньше, чем считалось


Недавно международная группа специалистов в ходе раскопок обнаружила более глубокий слой на три метра глубже слоя, на месте которого были обнаружены предыдущие артефакты. Специалисты использовали радиоизотопный метод датирования и пришли к заключению, что найденным орудия не менее 50 тысяч лет.

Люди жили на Сулавеси раньше, чем считалось


На месте археологических раскопок также обнаружены фрагменты останков костей и зубов животных, которых, скорее всего, употребляли в пищу.

Люди жили на Сулавеси раньше, чем считалось


Кто из представителей рода Homo мог населять остров, пока неизвестно. Сулавеси расположен вблизи материка, где жили разные его представители. По одной из версий, на острове жили знаменитые «хоббиты» (Homo floresiensis) или же денисовцы.
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Наука
Добавил: Ирина Берсенева Вчера, 23:00
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