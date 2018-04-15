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Ольга Бузова заявила, что по медицинским показаниям ей срочно нужен мужчина

Прославленная телеведущая скандально-известной телестройки «Дом-2», а также начинающая певица Ольга Бузова сообщила о проблемах со здоровьем.

Не так давно ТВ-звезда и восходящая исполнительница рассказала журналистам, что из-за жесткого рабочего графика просто не успевает наладить свою личную жизнь. А на днях Ольга и вовсе шокировала общественность заявлением о том, что у нее начались серьезные проблемы со здоровьем.

Ольга Бузова заявила, что по медицинским показаниям ей срочно нужен мужчина

По словам Бузовой, по медицинским показаниям ей в срочном порядке нужно обзаводиться сильным мужчиной. На днях в личном микроблоге знаменитость в очередной раз пожаловалась многочисленным подписчикам, на невероятную боль в колене. Несмотря на сильнейшую боль, звезда заявляет, что не намерена расслабляться и будет продолжать активно работать.

Ольга сообщила поклонникам, что некоторое время планирует пожалеть себя, поэтому на сцене будет поменьше танцевать. Как выяснилось, даже серьезные проблемы со здоровьем не позволяют Бузовой уходить от своего строгого расписания, поэтому поход к врачу певице ежедневно приходится только откладывать.

Ольга Бузова заявила, что по медицинским показаниям ей срочно нужен мужчина

По мнению теледивы и начинающей бизнес-вумен, только сильный мужчина рядом сможет помочь ей в таких сложных ситуациях. Ольга уверены, что сами медицинские показания твердят ей о том, что нужно срочно обзаводиться избранником, который не просто заставит ее относиться к своему здоровью бережно, но и буквально за руку будет водить в больницу.

Как бы то ни было, но Бузова добавляет, что ищет такого сильного мужчину, который не будет ее ограничивать и ставить перед выбором – карьера или семья. Ведь, по словам звезды, она не готова отказываться от того, к чему так долго шла.
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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 13:56
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