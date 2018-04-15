Алла Пугачева повеселилась на съемках перед своим днем рождения

В сюжете Примадонна танцует под звуки своей композиции “Белая панама”, даже не подозревая, что оказалась в объективе камеры. Она с удовольствием примеряет различные головные уборы и прочие аксессуары, находясь в отличном настроении. Пользователи сетей сразу отметили великолепный внешний вид Аллы Пугачевой и восхищались ее стройной фигурой.Сегодня именинницу поздравляют друзья и коллеги, даря ей букеты цветов и радуя своими сюрпризами. Пока знаменитость не озвучила, где будет проходить праздник, но на нем обязательно будет присутствовать Филипп Киркоров.