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Алла Пугачева повеселилась на съемках перед своим днем рождения

Михаил Гребенщиков опубликовал в Instagram видео, сделанное во время рабочего момента с певицей. Алла Пугачева повеселилась на съемках перед своим днем рождения, после чего поклонники забросали звезду лестными комментариями.

В сюжете Примадонна танцует под звуки своей композиции “Белая панама”, даже не подозревая, что оказалась в объективе камеры. Она с удовольствием примеряет различные головные уборы и прочие аксессуары, находясь в отличном настроении. Пользователи сетей сразу отметили великолепный внешний вид Аллы Пугачевой и восхищались ее стройной фигурой.

Алла Пугачева повеселилась на съемках перед своим днем рождения


Сегодня именинницу поздравляют друзья и коллеги, даря ей букеты цветов и радуя своими сюрпризами. Пока знаменитость не озвучила, где будет проходить праздник, но на нем обязательно будет присутствовать Филипп Киркоров.
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Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 21:55
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