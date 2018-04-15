Volkswagen Beetle 2018 года оснастят новым двигателем
Хэтчбек Volkswagen Beetle 2018 модельного года будет комплектоваться новым двигателем. Как отмечают представители немецкой компании, новый автомобиль выполненный в стиле ретро будет выпускаться в трёх модификациях.
Хэтчбек Volkswagen Beetle 2012 года оснащён двигателем объёмом 1,4 литра с небольшим расходом топлива. Для компактного автомобиля это принесло большую популярность. В новой линейке разработчики также планируют использовать силовые агрегаты с турбонаддувом, они появятся в «заряженных» модификациях хэтчбека.
Ранее сообщалось, что новый Volkswagen Beetle получит электрическую силовую установку, однако от этой идеи производители решили отказаться, так как хэтчбек имеет низкий расход топлива, поэтому внедрение в серию электрической модификации посчитали не целесообразным.
Популярный хэтчбек Volkswagen Beetle в современной версии поступит в продажу осенью текущего года.
Хэтчбек Volkswagen Beetle 2012 года оснащён двигателем объёмом 1,4 литра с небольшим расходом топлива. Для компактного автомобиля это принесло большую популярность. В новой линейке разработчики также планируют использовать силовые агрегаты с турбонаддувом, они появятся в «заряженных» модификациях хэтчбека.
Ранее сообщалось, что новый Volkswagen Beetle получит электрическую силовую установку, однако от этой идеи производители решили отказаться, так как хэтчбек имеет низкий расход топлива, поэтому внедрение в серию электрической модификации посчитали не целесообразным.
Популярный хэтчбек Volkswagen Beetle в современной версии поступит в продажу осенью текущего года.
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Добавил: Алина Сегодня, 22:35