Volkswagen Beetle 2018 года оснастят новым двигателем

Хэтчбек Volkswagen Beetle 2012 года оснащён двигателем объёмом 1,4 литра с небольшим расходом топлива. Для компактного автомобиля это принесло большую популярность. В новой линейке разработчики также планируют использовать силовые агрегаты с турбонаддувом, они появятся в «заряженных» модификациях хэтчбека.Ранее сообщалось, что новый Volkswagen Beetle получит электрическую силовую установку, однако от этой идеи производители решили отказаться, так как хэтчбек имеет низкий расход топлива, поэтому внедрение в серию электрической модификации посчитали не целесообразным.Популярный хэтчбек Volkswagen Beetle в современной версии поступит в продажу осенью текущего года.