Пушков: США заплатили НАТО за поддержку удара по Сирии

Все дело в деньгах, уверен российский сенатор Алексей Пушков. «США платят за НАТО, получают поддержку в нужных им ситуациях», − написал Пушков в своем Twitter. Соединенные Штаты тратят около 3,6% ВВП на Североатлантический альянс, что является наибольшей долей среди всех стран-участников НАТО.Цель создания НАТО – держать союзников США в узде, резюмировал Пушков.Напомним, в ночь на 14 апреля Великобритания, Франция и США по территории Сирии выпустили более 100 ракет. Из заявления министра обороны Великобритании Гэвина Уильямсона следует, что ракетными ударами страны НАТО ответили официальному Дамаску на якобы имевшую место химическую атаку в Восточной Гуте.МИД России совершенные Соединенными Штатами и их союзниками действия назвал «неправомерными».