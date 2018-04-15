Пушков: США заплатили НАТО за поддержку удара по Сирии
Алексей Пушков, представитель Совета Федерации от Пермского края, пояснил факт поддержки со стороны стран НАТО ракетного удара по Сирии, инициированного США, тем, что руководство Соединенных Штатов заплатило за высказывание одобрения.
Все дело в деньгах, уверен российский сенатор Алексей Пушков. «США платят за НАТО, получают поддержку в нужных им ситуациях», − написал Пушков в своем Twitter. Соединенные Штаты тратят около 3,6% ВВП на Североатлантический альянс, что является наибольшей долей среди всех стран-участников НАТО.
Цель создания НАТО – держать союзников США в узде, резюмировал Пушков.
Напомним, в ночь на 14 апреля Великобритания, Франция и США по территории Сирии выпустили более 100 ракет. Из заявления министра обороны Великобритании Гэвина Уильямсона следует, что ракетными ударами страны НАТО ответили официальному Дамаску на якобы имевшую место химическую атаку в Восточной Гуте.
МИД России совершенные Соединенными Штатами и их союзниками действия назвал «неправомерными».
Все дело в деньгах, уверен российский сенатор Алексей Пушков. «США платят за НАТО, получают поддержку в нужных им ситуациях», − написал Пушков в своем Twitter. Соединенные Штаты тратят около 3,6% ВВП на Североатлантический альянс, что является наибольшей долей среди всех стран-участников НАТО.
Цель создания НАТО – держать союзников США в узде, резюмировал Пушков.
Напомним, в ночь на 14 апреля Великобритания, Франция и США по территории Сирии выпустили более 100 ракет. Из заявления министра обороны Великобритании Гэвина Уильямсона следует, что ракетными ударами страны НАТО ответили официальному Дамаску на якобы имевшую место химическую атаку в Восточной Гуте.
МИД России совершенные Соединенными Штатами и их союзниками действия назвал «неправомерными».
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Добавил: George21 Сегодня, 21:50