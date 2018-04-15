АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Наша планета для внеземных цивилизаций является перекрестком между мирами Вселенной
EUR 75.75 USD 61.43
Курс валют на 14.04.2018

Пушков: США заплатили НАТО за поддержку удара по Сирии

Алексей Пушков, представитель Совета Федерации от Пермского края, пояснил факт поддержки со стороны стран НАТО ракетного удара по Сирии, инициированного США, тем, что руководство Соединенных Штатов заплатило за высказывание одобрения.

Пушков: США заплатили НАТО за поддержку удара по Сирии


Все дело в деньгах, уверен российский сенатор Алексей Пушков. «США платят за НАТО, получают поддержку в нужных им ситуациях», − написал Пушков в своем Twitter. Соединенные Штаты тратят около 3,6% ВВП на Североатлантический альянс, что является наибольшей долей среди всех стран-участников НАТО.

Цель создания НАТО – держать союзников США в узде, резюмировал Пушков.

Напомним, в ночь на 14 апреля Великобритания, Франция и США по территории Сирии выпустили более 100 ракет. Из заявления министра обороны Великобритании Гэвина Уильямсона следует, что ракетными ударами страны НАТО ответили официальному Дамаску на якобы имевшую место химическую атаку в Восточной Гуте.

МИД России совершенные Соединенными Штатами и их союзниками действия назвал «неправомерными».
Добавить в мои источники Я.Нов
Политика / Главные новости
Добавил: George21 Сегодня, 21:50
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ученые: Влияние аромотерапии на здоровье человека
Volkswagen Beetle 2018 года оснастят новым
Эксперт: в Антарктиде обнаружен потерянный город
Анастасия Квитко озадачила поклонников вспотевшим
В Китае полицейский расстрелял рабочих,
В конце апреля пройдет метеорный поток Лириды
Анна Семенович советует поклонникам отмечать
Анна Седокова поделилась интимными секретами
В 2018 году НЛО 13 раз посетили штат Коннектикут
Алла Пугачева повеселилась на съемках перед своим
Пушков: США заплатили НАТО за поддержку удара по
В Африке обнаружили таинственную древнюю
Ученые: Пестициды в овощах и фруктах не
В Хабаровском крае участились случаи нападения
Ученые: Масло из плодов авокадо помогает бороться
Житель Самары во время рыбалки выловил из Волги
Наследники известного шеф-повара Джейми Оливера
Lincoln разрабатывает несколько новинок&#8205;
Компания Waymo протестирует беспилотные автомобили
Российский блогер помог сотрудникам органов
Фотошпионы заметили новый Mercedes-Benz GLS на
Ксения Собчак опровергла слухи о своем разводе
В США трое людей погибло из-за непогоды
Прогноз эксперта о курсе рубля: При ужесточении
Саймон Марданшин пришел с новой девушкой на день
Анастасия Решетова удивила поклонников появлением
Дипломат США рассказал, когда США выведет войска
Каждый десятый автомобиль в РФ зарегистрирован на
Great Wall выводит на рынок обновлённый пикап
Дана Борисова без макияжа показала поклонникам
Просмотреть все новости