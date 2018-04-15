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В Африке обнаружили таинственную древнюю библиотеку

Археологи из Франции обнаружили в Африке таинственную древнюю библиотеку. Возраст древней находки составляет 2700 лет.

В Африке обнаружили таинственную древнюю библиотеку


Французские археологи в ходе исследовательских работ обнаружили в Судане (Африка) коллекцию древних табличек и текстов, которые написаны на древнем языке Кушитов, который не всегда поддается расшифровке.

Археологические раскопки проводятся в Африке, в местности Седейнга на месте древних руин храма, который датирован XIV веком до н. э. и посвящен жене египетского фараона Аменхотепа III. Уже с VII века н.э. указанный участок превратился в некрополь («город мертвых»), который состоит из 80 пирамид и более сотни гробниц.

Древние тексты написаны на гробницах, стеллах, притолоках на мероитском языке, использование которого пришлось со II века до н.э. до V века н.э. в северном Судане и Нубии.

На исчезнувшем языке говорил народ древнего царства Куша, завоеванный Египтом при правлении фараона Тумоса I. Для мероитского алфавита послужил прообразом древнеегипетский, но часть древних записей до сих пор переведены не полностью.
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Наука
Добавил: Ирина Берсенева Сегодня, 21:45
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