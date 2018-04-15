В Африке обнаружили таинственную древнюю библиотеку
Археологи из Франции обнаружили в Африке таинственную древнюю библиотеку. Возраст древней находки составляет 2700 лет.
Французские археологи в ходе исследовательских работ обнаружили в Судане (Африка) коллекцию древних табличек и текстов, которые написаны на древнем языке Кушитов, который не всегда поддается расшифровке.
Археологические раскопки проводятся в Африке, в местности Седейнга на месте древних руин храма, который датирован XIV веком до н. э. и посвящен жене египетского фараона Аменхотепа III. Уже с VII века н.э. указанный участок превратился в некрополь («город мертвых»), который состоит из 80 пирамид и более сотни гробниц.
Древние тексты написаны на гробницах, стеллах, притолоках на мероитском языке, использование которого пришлось со II века до н.э. до V века н.э. в северном Судане и Нубии.
На исчезнувшем языке говорил народ древнего царства Куша, завоеванный Египтом при правлении фараона Тумоса I. Для мероитского алфавита послужил прообразом древнеегипетский, но часть древних записей до сих пор переведены не полностью.
Французские археологи в ходе исследовательских работ обнаружили в Судане (Африка) коллекцию древних табличек и текстов, которые написаны на древнем языке Кушитов, который не всегда поддается расшифровке.
Археологические раскопки проводятся в Африке, в местности Седейнга на месте древних руин храма, который датирован XIV веком до н. э. и посвящен жене египетского фараона Аменхотепа III. Уже с VII века н.э. указанный участок превратился в некрополь («город мертвых»), который состоит из 80 пирамид и более сотни гробниц.
Древние тексты написаны на гробницах, стеллах, притолоках на мероитском языке, использование которого пришлось со II века до н.э. до V века н.э. в северном Судане и Нубии.
На исчезнувшем языке говорил народ древнего царства Куша, завоеванный Египтом при правлении фараона Тумоса I. Для мероитского алфавита послужил прообразом древнеегипетский, но часть древних записей до сих пор переведены не полностью.
Наука
Добавил: Ирина Берсенева Сегодня, 21:45