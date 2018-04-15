«Беременный» Дмитрий Тарасов раскрыл пол будущего ребенка и вспомнил покойного отца

«Доча ждём тебя очень..Папа с днём рождения, ты всегда рядом со мной, спасибо тебе», - написал под беременной фотокарточкой Тарасов.

«Снова дочь? Поздравляю!», «Тарасов, тебе идет! Продолжай играть так всегда! 2 последних матча ты вообще красавчик! Ожидание ребенка на тебя так влияет», «Диман! Ты просто. Красава!! Счастья Вам с супругой ! И всего самого наилучшего!», «Это самая правильная жена! Поздравляю с дочкой! Счастья вам!!», «Дмитрий, молодец! Посвятили свой гол беременной жене и отцу, который вчера должен был праздновать свое день рождение..Вы достойны уважения!», - пишут комментаторы.

Вчера, 14 апреля, московскому футбольному клубу «Локомотив» все-таки удалось вырвать победу у украинского футбольного клуба «Динамо». Вероятней всего, что именно эта радость и стала причинно того, что Тарасов решил раскрыть общественности пол будущего ребенка.Несколько часов назад Дмитрий опубликовал в личном микроблоге беременную фотографию, под которой не только назвал пол долгожданного малыша, но и вспомнил покойного отца. На фото спортсмен запечатлен в футбольной форме, под футболкой которой он спрятал мяч, тем самым намекая на беременность своей любимой супруги.Все пользователи Сети тут же поняли, что семейство Тарасовых ожидает появления девочки.Стоит напомнить, что ранее Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко говорили о том, что сообщат своим поклонникам пол малыша только в конце лета, когда ребенок уже появится на свет.