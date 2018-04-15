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«Беременный» Дмитрий Тарасов раскрыл пол будущего ребенка и вспомнил покойного отца

Известнейший российский футболист Дмитрий Тарасов рассекретил пол будущего малыша, которого совсем скоро ему подарит его третья супруга - модель Анастасия Костенко.

Вчера, 14 апреля, московскому футбольному клубу «Локомотив» все-таки удалось вырвать победу у украинского футбольного клуба «Динамо». Вероятней всего, что именно эта радость и стала причинно того, что Тарасов решил раскрыть общественности пол будущего ребенка.

«Беременный» Дмитрий Тарасов раскрыл пол будущего ребенка и вспомнил покойного отца

Несколько часов назад Дмитрий опубликовал в личном микроблоге беременную фотографию, под которой не только назвал пол долгожданного малыша, но и вспомнил покойного отца. На фото спортсмен запечатлен в футбольной форме, под футболкой которой он спрятал мяч, тем самым намекая на беременность своей любимой супруги.

«Доча ждём тебя очень..Папа с днём рождения, ты всегда рядом со мной, спасибо тебе», - написал под беременной фотокарточкой Тарасов.

Все пользователи Сети тут же поняли, что семейство Тарасовых ожидает появления девочки.

«Беременный» Дмитрий Тарасов раскрыл пол будущего ребенка и вспомнил покойного отца

«Снова дочь? Поздравляю!», «Тарасов, тебе идет! Продолжай играть так всегда! 2 последних матча ты вообще красавчик! Ожидание ребенка на тебя так влияет», «Диман! Ты просто. Красава!! Счастья Вам с супругой ! И всего самого наилучшего!», «Это самая правильная жена! Поздравляю с дочкой! Счастья вам!!», «Дмитрий, молодец! Посвятили свой гол беременной жене и отцу, который вчера должен был праздновать свое день рождение..Вы достойны уважения!», - пишут комментаторы.


Стоит напомнить, что ранее Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко говорили о том, что сообщат своим поклонникам пол малыша только в конце лета, когда ребенок уже появится на свет.
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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 13:30
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