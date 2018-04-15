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В сеть выложили рендерные изображения возможного пикапа от LADA

Накануне в сеть выложили рендеры пикапа Lada от независимых дизайнеров, которые представили своё видение автомобиля данного сегмента от «АвтоВАЗа». На опубликованных эскизах автомобиль изображён в узнаваемом Х-стиле российского бренда, при этом дизайн пикапа выполнен в агрессивном дизайне.

В сеть выложили рендерные изображения возможного пикапа от LADA


Пикап представлен на рендерах с полуторной кабиной, с «зубастой» внедорожной резиной и с внушительным дорожным просветом. Судя по изображениям, дизайнеры при создании рендеров взяли за основу модель Lada Xray, на это намекает линия верхней части кузова. Да и архитектура данной модели является подходящей для потенциального пикапа.

Стоит напомнить, что в конце лета российский автоконцерн «АвтоВАЗ» намерен презентовать две новых модели, которые в этом году выведут на рынок. В частности, речь идёт о бюджетном седане Lada Grana FL и о кроссовой версии Lada Vesta, которая будет оснащена высоким клиренсом и защитным пластиковым обвесом.
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Добавил: Алина Сегодня, 20:30
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