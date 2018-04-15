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Фанаты Ольги Бузовой парализовали торговый центр в Архангельске

Поклонники певицы, телеведущей Ольги Бузовой в ожидании кумира парализовали на время работу торгового центра в Архангельске.

На днях Бузова приехала в Архангельск со своим концертом. Преданные фанаты решили устроить звезде сюрприз в виде танцевального флешмоба под композицию «Мало половин». Все это должно было проиходить в холее торгового центра.

Фанаты Ольги Бузовой парализовали торговый центр в Архангельске

Однако посмотреть на певицу пришло так много людей, что попасть в торговый центр простым посетителям не удалось. В результате магазин был парализован. Бузова приехала с опозданием на час, но поклонники не разошлись.

К зданию торгового комплекса подъехала черная иномарка, из которой и вышла Ольга. Охранники как могли, сдерживал толпу фанатов, но им это с трудом удавалось. Бузова поблагодарила всех за такой теплый прием и отметила, что еще ни в одном городе ее так не встречали.
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dzen / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 13:06
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