Фанаты Ольги Бузовой парализовали торговый центр в Архангельске

На днях Бузова приехала в Архангельск со своим концертом. Преданные фанаты решили устроить звезде сюрприз в виде танцевального флешмоба под композицию «Мало половин». Все это должно было проиходить в холее торгового центра.Однако посмотреть на певицу пришло так много людей, что попасть в торговый центр простым посетителям не удалось. В результате магазин был парализован. Бузова приехала с опозданием на час, но поклонники не разошлись.К зданию торгового комплекса подъехала черная иномарка, из которой и вышла Ольга. Охранники как могли, сдерживал толпу фанатов, но им это с трудом удавалось. Бузова поблагодарила всех за такой теплый прием и отметила, что еще ни в одном городе ее так не встречали.