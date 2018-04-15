Ставшая «необъятной» Глафира Тарханова начала стремительно худеть

«Я в шоке.. Ты так потолстела», «Давно к вам не заходила. Неожиданно конечно. Вы так поправились!», «Глафира, как вы располнели! Вам нужно срочно садиться на строгую диету!! Как муж вас хоть обнимает? Вы же стали необъятной», - такие комментарии начали появляться под некоторыми публикациями Глафиры в ее личном микроблоге.

«Прекрасный Санкт-Петербург! Лавандовое пирожное...и пусть диеты подождут... для тех кто переживает, что я стала необъятной, я уже стремительно уменьшаюсь, сегодня - день исключение!», - подписала фото артистка.

По словам популярной артистки театра и кино, она всегда читает все, что ей пишут подписчики. Глафира уверена, что именно таким способом можно узнать о себе не только много нового, но и взять что-то на заметку.К примеру, на днях большое количество недоброжелателей принялись заявлять Тархановой, что ей пора садиться на жесткую диету, так как ее фигуру уже можно с уверенностью называть «необъятной».Нужно сказать, что знаменитость не стала опускаться до уровня злопыхателей, поэтому решила не отвечать на их нелицеприятные высказывания. Тем не менее, несколько часов назад Тарханова опубликовала у себя на страничке в социальной сети Инстаграм новую фотографию, на которой видно, что актриса запечатлена в кафе. На снимке Глафира заснята в компании симпатичненького десерта.Вероятней всего, Тарханова решила именно так подписать фотографию для того, чтобы избежать повторных обсуждений своей внешности.Стоит напомнить, что осенью прошлого года Глафира в четвертый раз познала счастье материнства. У актрисы родился еще один мальчик, которого назвали Никифор. Кроме него, в семействе знаменитости подрастает еще три наследника: Гордей, Корней и Ермолай.