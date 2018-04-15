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В Хабаровском крае участились случаи нападения клещей на людей

Роспотребнадзор сообщил о ситуации в Хабаровском крае. Там участились случаи нападения клещей на людей, а также 15 человек уже были вынуждены прибегнуть к помощи врачей после укусов насекомых.

Пока не было зафиксировано случаев возникновения инфекционных болезней, а также 740000 жителей получили прививки от вирусного энцефалита. Эксперты советуют людям не пренебрегать средствами, отпугивающими клещей, перед прогулками в лесу или парке.

В Хабаровском крае участились случаи нападения клещей на людей


Также нужно внимательно осматривать одежду и волосы вместе с открытыми участками тела. Домашние питомцы тоже могут стать добычей кровососов, так что хозяева должны проводить аналогичные действия по отношению к животным. После снятия насекомых их привозят в лабораторию, используя стеклянный пузырек.
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Общество
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 21:35
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