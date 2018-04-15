Кристина Орбакайте поздравила Аллу Пугачеву с днем рождения редким фото

Певица Кристина Орбакайте в числе первых поздравила Аллу Пугачеву с 69-летием. Сделала это звезда довольно необычным способом. Она опубликовала на своей странице в социальных сетях раритетную фотографию, на которой она еще юная позирует с мамой.Фото действительно очень редкое, так как оно было сделано еще в 1980-х годах. На этом снимке Анна уже была звездой мирового масштаба.Поклонники пришли в восторг от данного фото, так как смогли увидеть снимок из личного архива знаменитости. Многие подписчики, после просмотра фотографии стали предаваться воспоминаниям своей молодости.Пользователи также присоединились к поздравлениям Орбакайте, оставив лишь добрые и теплые пожелания, касающиеся долголетия и семейного благополучия. Напомним, что сегодня многие звезды современного шоу-бизнеса поздравляют Примадонну с 69-летием.