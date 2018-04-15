Британцы установили палатки под стенами роддома, чтобы первыми увидеть ребенка королевской четы

Как стало известно, британцы устроили самый настоящий палаточный городок под стенами больницы святой Марии, в которой по традиции появится на свет ребенок герцогини Кембриджской. О точной дате пока ничего неизвестно, но сама Кейт Миддлтон уже находится в одной из палат под присмотром медиков.По сообщению от британских СМИ, герцогиня Кембриджская родит третьего наследника предположительно 23 апреля в день Св. Георгия или же 21 апреля – прямо на день рождения королевы Елизаветы II. Опросы жителей Лондона показали, что большинство из них полагают, что, в случае появления на свет мальчика, его назовут Майклом или Филиппом, а если родится девочка – Елизаветой или Джорджиной.