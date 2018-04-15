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Британцы установили палатки под стенами роддома, чтобы первыми увидеть ребенка королевской четы

Поклонники королевской четы установили палатки под стенами роддома, в котором со дня на день родит третьего ребенка Кейт Миддлтон.

Британцы установили палатки под стенами роддома, чтобы первыми увидеть ребенка королевской четы


Как стало известно, британцы устроили самый настоящий палаточный городок под стенами больницы святой Марии, в которой по традиции появится на свет ребенок герцогини Кембриджской. О точной дате пока ничего неизвестно, но сама Кейт Миддлтон уже находится в одной из палат под присмотром медиков.

По сообщению от британских СМИ, герцогиня Кембриджская родит третьего наследника предположительно 23 апреля в день Св. Георгия или же 21 апреля – прямо на день рождения королевы Елизаветы II. Опросы жителей Лондона показали, что большинство из них полагают, что, в случае появления на свет мальчика, его назовут Майклом или Филиппом, а если родится девочка – Елизаветой или Джорджиной.
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Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Ирина Берсенева Сегодня, 19:30
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