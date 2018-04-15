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Дмитрий Нагиев опубликовал в Instagram фото со своим голливудским “родственником”

Поклонники артиста были немного шокированы после просмотр нового фото в Instagram. Дмитрий Нагиев позировал рядом со стильным красавцем и назвал его своим голливудским “родственником”.

Знаменитость отметил, что давно искал богатого брата и пробовал себя в разных профессиях, но только сейчас его мечта воплотилась в реальность. Подписчики сразу оценили юмор своего кумира, узнав на снимке лицо немецкого актера Тиля Швайгера.

Дмитрий Нагиев опубликовал в Instagram фото со своим голливудским “родственником”


После публикации сюжет собрал 300000 лайков и позитивных сообщений. Пользователи сетей оценили шутку Дмитрия Нагиева, назвав пару двойниками. Некоторые фанаты даже стали намекать ведущему, что с таким братом ему не нужно больше заниматься работой.
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Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 19:20
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