Над Новым Уренгоем взошло солнце в форме ромба

Необычное явление, которое зафиксировали жители Нового Уренгоя, в виде ромбовидного солнца имеет, по словам ученых, научное объяснение. Данная аномалия имеет название - «сложное гало». Все дело в том, что светило в данное время года в северных широтах пребывает еще низко над горизонтом, а его лучи проходят сквозь плотный слой атмосферы. Относительно низкие температуры при этом образовывают в атмосфере большое количество ледяных кристаллов, которые преломляют солнечный свет, создавая подобный оптический эффект.Стоит отметить, что ромбовидное солнце также наблюдают на юге нашей страны в горных районах.