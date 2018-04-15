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Над Новым Уренгоем взошло солнце в форме ромба

Сеть заполонили необычные фотоснимки нашего светила. На снимках хорошо видно, что, взошедшее над Новым Уренгоем солнце, похоже на большой ромб. Местные жители очень удивились увиденному, учитывая, что феномен произошел накануне пятницы 13-го.

Над Новым Уренгоем взошло солнце в форме ромба


Необычное явление, которое зафиксировали жители Нового Уренгоя, в виде ромбовидного солнца имеет, по словам ученых, научное объяснение. Данная аномалия имеет название - «сложное гало». Все дело в том, что светило в данное время года в северных широтах пребывает еще низко над горизонтом, а его лучи проходят сквозь плотный слой атмосферы. Относительно низкие температуры при этом образовывают в атмосфере большое количество ледяных кристаллов, которые преломляют солнечный свет, создавая подобный оптический эффект.

Стоит отметить, что ромбовидное солнце также наблюдают на юге нашей страны в горных районах.
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Наука
Добавил: Ирина Берсенева Сегодня, 19:10
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