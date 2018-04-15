Наследники Аллы Пугачевой трогательно поздравили ее с Днем рождения

Малыши заранее готовились к такому событию и решили порадовать звезду открытками, сделанными ими лично. Они написали ей много теплых слов на французском языке, после чего решили порадовать Аллу Пугачеву стихами. Дети рассказали в них о самых лучших моментах, когда рядом с ними мама, которая лучше всех на свете и должна всегда быть счастливой.Затем коллегу поздравила Светлана Лобода, назвав ее великой и неповторимой личностью, пожелав сил и здоровья. Сама именинница спокойно относится к такому дню и предпочитает отметить праздник в кругу близких людей.