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Наследники Аллы Пугачевой трогательно поздравили ее с Днем рождения

Сегодня Примадонна отмечает свое 69-летие и принимает сообщения от своих коллег и фанатов. Наследники Аллы Пугачевой трогательно поздравили ее с Днем рождения, вызвав восхищение у поклонников.

Малыши заранее готовились к такому событию и решили порадовать звезду открытками, сделанными ими лично. Они написали ей много теплых слов на французском языке, после чего решили порадовать Аллу Пугачеву стихами. Дети рассказали в них о самых лучших моментах, когда рядом с ними мама, которая лучше всех на свете и должна всегда быть счастливой.

Наследники Аллы Пугачевой трогательно поздравили ее с Днем рождения


Затем коллегу поздравила Светлана Лобода, назвав ее великой и неповторимой личностью, пожелав сил и здоровья. Сама именинница спокойно относится к такому дню и предпочитает отметить праздник в кругу близких людей.
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Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 19:00
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