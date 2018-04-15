Полина Гагарина восхищена работой московской администрации

Исполнительница отметила, что сейчас город расцветает на глазах, становясь уютным и атмосферным уголком страны. Полина Гагарина позитивно оценила пасхальные декорации, когда гуляла по улицам вместе со своей наследницей. Малышка восхищалась бумажными цветами на ветках деревьев, дополнивших разноцветные яйца.Пользователи сетей частично согласились со звездой. Они отметили, что столица действительно поражала гостей своим убранством, чего нельзя сказать о других регионах. Есть много грязных мест, в которых вообще не ощущается праздничное настроение.