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СМИ: Гвинет Пэлтроу беременна третьим ребенком

По данным западных СМИ, американская актриса Гвинет Пэлтроу беременна снова. После обручения со своим возлюбленным Брэдом Фэлчаком, кинозвезда решилась на третьего ребенка.

СМИ: Гвинет Пэлтроу беременна третьим ребенком


Об интересном положении известной американской актрисы Гвинет Пэлтроу заговорили сразу после того, как звезда появилась на пляже в бикини, продемонстрировав выпуклый живот. Известная своим фанатичным отношением к здоровому образу жизни, артистка вряд ли могла поправиться, тем более, что впереди у нее свадьба.

О точной дате церемонии бракосочетания неизвестно, однако, судя по тому, что Пэлтроу устроила девичник в эти выходные, торжество состоится уже совсем скоро. Среди присутствующих кинозвезд на девичнике Гвинет присутствовали Камерон Диаз и дизайнер Стелла Маккартни, с которыми артистка уже давно в дружеских отношениях.

Со своим избранником, который сейчас готовится к торжественной церемонии в Лос-Анджелесе, актриса познакомилась в 2014 году на телешоу Glee и до осени 2015 года скрывала свой роман.

До знакомства с Фэлчаком у Гвинет, кроме брака с Крисом Мартином, от которого она родила двоих детей, было несколько громких романов. Звезда кино встречалась с Бредом Питтом, с которым даже успела обручиться, и Беном Аффлеком.
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Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Ирина Берсенева Сегодня, 18:20
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