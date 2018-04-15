СМИ: Гвинет Пэлтроу беременна третьим ребенком
По данным западных СМИ, американская актриса Гвинет Пэлтроу беременна снова. После обручения со своим возлюбленным Брэдом Фэлчаком, кинозвезда решилась на третьего ребенка.
Об интересном положении известной американской актрисы Гвинет Пэлтроу заговорили сразу после того, как звезда появилась на пляже в бикини, продемонстрировав выпуклый живот. Известная своим фанатичным отношением к здоровому образу жизни, артистка вряд ли могла поправиться, тем более, что впереди у нее свадьба.
О точной дате церемонии бракосочетания неизвестно, однако, судя по тому, что Пэлтроу устроила девичник в эти выходные, торжество состоится уже совсем скоро. Среди присутствующих кинозвезд на девичнике Гвинет присутствовали Камерон Диаз и дизайнер Стелла Маккартни, с которыми артистка уже давно в дружеских отношениях.
Со своим избранником, который сейчас готовится к торжественной церемонии в Лос-Анджелесе, актриса познакомилась в 2014 году на телешоу Glee и до осени 2015 года скрывала свой роман.
До знакомства с Фэлчаком у Гвинет, кроме брака с Крисом Мартином, от которого она родила двоих детей, было несколько громких романов. Звезда кино встречалась с Бредом Питтом, с которым даже успела обручиться, и Беном Аффлеком.
Об интересном положении известной американской актрисы Гвинет Пэлтроу заговорили сразу после того, как звезда появилась на пляже в бикини, продемонстрировав выпуклый живот. Известная своим фанатичным отношением к здоровому образу жизни, артистка вряд ли могла поправиться, тем более, что впереди у нее свадьба.
О точной дате церемонии бракосочетания неизвестно, однако, судя по тому, что Пэлтроу устроила девичник в эти выходные, торжество состоится уже совсем скоро. Среди присутствующих кинозвезд на девичнике Гвинет присутствовали Камерон Диаз и дизайнер Стелла Маккартни, с которыми артистка уже давно в дружеских отношениях.
Со своим избранником, который сейчас готовится к торжественной церемонии в Лос-Анджелесе, актриса познакомилась в 2014 году на телешоу Glee и до осени 2015 года скрывала свой роман.
До знакомства с Фэлчаком у Гвинет, кроме брака с Крисом Мартином, от которого она родила двоих детей, было несколько громких романов. Звезда кино встречалась с Бредом Питтом, с которым даже успела обручиться, и Беном Аффлеком.