СМИ: Гвинет Пэлтроу беременна третьим ребенком

Об интересном положении известной американской актрисы Гвинет Пэлтроу заговорили сразу после того, как звезда появилась на пляже в бикини, продемонстрировав выпуклый живот. Известная своим фанатичным отношением к здоровому образу жизни, артистка вряд ли могла поправиться, тем более, что впереди у нее свадьба.О точной дате церемонии бракосочетания неизвестно, однако, судя по тому, что Пэлтроу устроила девичник в эти выходные, торжество состоится уже совсем скоро. Среди присутствующих кинозвезд на девичнике Гвинет присутствовали Камерон Диаз и дизайнер Стелла Маккартни, с которыми артистка уже давно в дружеских отношениях.Со своим избранником, который сейчас готовится к торжественной церемонии в Лос-Анджелесе, актриса познакомилась в 2014 году на телешоу Glee и до осени 2015 года скрывала свой роман.До знакомства с Фэлчаком у Гвинет, кроме брака с Крисом Мартином, от которого она родила двоих детей, было несколько громких романов. Звезда кино встречалась с Бредом Питтом, с которым даже успела обручиться, и Беном Аффлеком.