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Специалисты озвучили бюджетные аналоги дорогой полезной еды

Многие мечтающие о правильном питании отказываются от этого направления в еде, поскольку большинство продуктов из раздела «правильное и полезное» - дорогие. Эксперты назвали продукты, которыми можно заменить дорогих собратьев.
Специалисты озвучили бюджетные аналоги дорогой полезной еды


Бюджетные аналоги здоровых и полезных продуктов существуют и они вполне подойдут для нового, правильного питания. Так, эксперты рекомендуют употреблять продукты содержащие полиненасыщенную жирную кислоту Омега-3. Дорогое оливковое масло с Омега-3 можно заменить на более дешевое, но не менее полезное масло из льняных семян.

Для получения протеина не обязательно покупать дорогие сорта мяса индейки, говядины или кролика. Даже профессиональные спортсмены знают, что и куриное мясо, и даже куриные яйца являются отличным источником белка. Кроме них «белковым кладом» называют и бобовые.

Не только в дорогих экзотических фруктах содержатся полезные витамины. Белокочанная капуста, морковь, бананы, апельсины, лимоны также богаты ими.

Не обязательно для получения жирных кислот покупать и дорогие сорта красной рыбы. Ее удачно могут заменить мойва, скумбрия, минтай.
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Общество
Добавил: Виктория Морозова Сегодня, 18:30
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