Специалисты озвучили бюджетные аналоги дорогой полезной еды

Бюджетные аналоги здоровых и полезных продуктов существуют и они вполне подойдут для нового, правильного питания. Так, эксперты рекомендуют употреблять продукты содержащие полиненасыщенную жирную кислоту Омега-3. Дорогое оливковое масло с Омега-3 можно заменить на более дешевое, но не менее полезное масло из льняных семян.Для получения протеина не обязательно покупать дорогие сорта мяса индейки, говядины или кролика. Даже профессиональные спортсмены знают, что и куриное мясо, и даже куриные яйца являются отличным источником белка. Кроме них «белковым кладом» называют и бобовые.Не только в дорогих экзотических фруктах содержатся полезные витамины. Белокочанная капуста, морковь, бананы, апельсины, лимоны также богаты ими.Не обязательно для получения жирных кислот покупать и дорогие сорта красной рыбы. Ее удачно могут заменить мойва, скумбрия, минтай.