Ученые: Масло из плодов авокадо помогает бороться со старением организма

Этот природный продукт успешно уничтожает свободные радикалы, которые становятся виновниками возникновения сердечных недугов и онкологии. Он может проникнуть внутрь митохондрий и поглотить вредные молекулы. Их количество возрастает из-за плохой экологии, вредных привычек и других факторов.Потом свободные радикалы разрушают мембраны клеток вместе с белками и человеческим ДНК. После таких процессов организм начинает стареть, а также в нем могут возникнуть повреждения артерий и опухоли.