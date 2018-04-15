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Ученые: Масло из плодов авокадо помогает бороться со старением организма

Мексиканские ученые выяснили, что масло из плодов авокадо помогает бороться со старением организма. Также оно помогает в лечении некоторых болезней.

Этот природный продукт успешно уничтожает свободные радикалы, которые становятся виновниками возникновения сердечных недугов и онкологии. Он может проникнуть внутрь митохондрий и поглотить вредные молекулы. Их количество возрастает из-за плохой экологии, вредных привычек и других факторов.

Ученые: Масло из плодов авокадо помогает бороться со старением организма


Потом свободные радикалы разрушают мембраны клеток вместе с белками и человеческим ДНК. После таких процессов организм начинает стареть, а также в нем могут возникнуть повреждения артерий и опухоли.
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Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 21:30
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