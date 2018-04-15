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Курс валют на 14.04.2018

Минфин ожидает укрепления рубля до 58–60 рублей за доллар

Министр финансов России Антон Силуанов придерживается оптимистической точки зрения относительно возможности возвращения курса рубля к значениям полумесячной давности.

Минфин ожидает укрепления рубля до 58–60 рублей за доллар


«Курс в 58–60 руб./$ был равновесным на протяжении нескольких месяцев. Считаю, что это действительно тот курс, который соответствует сегодняшним ценам на нефть, сегодняшним потокам капитала»,— сказал господин Силуанов в одном из интервью.

Последнее падение курса рубля руководитель финансового ведомства связал с введением новых санкций по отношению к новой «порции» российских физических лиц, а также компаний, и что на этот факт рынки отреагировали излишне «нервозно».

В первую очередь речь идет о компании «Русал». Введение санкций США против такой крупной компании нервирует рынки, раздражает своей непредсказуемостью и отсутствием логики. Господин Силуанов отметил, что правительство вместе с Центральным банком приняли превентивные меры для успокоения рынков, снижения изменчивости курса.
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Экономика / Главные новости
Добавил: George21 Сегодня, 20:06
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