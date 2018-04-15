Минфин ожидает укрепления рубля до 58–60 рублей за доллар

«Курс в 58–60 руб./$ был равновесным на протяжении нескольких месяцев. Считаю, что это действительно тот курс, который соответствует сегодняшним ценам на нефть, сегодняшним потокам капитала»,— сказал господин Силуанов в одном из интервью.Последнее падение курса рубля руководитель финансового ведомства связал с введением новых санкций по отношению к новой «порции» российских физических лиц, а также компаний, и что на этот факт рынки отреагировали излишне «нервозно».В первую очередь речь идет о компании «Русал». Введение санкций США против такой крупной компании нервирует рынки, раздражает своей непредсказуемостью и отсутствием логики. Господин Силуанов отметил, что правительство вместе с Центральным банком приняли превентивные меры для успокоения рынков, снижения изменчивости курса.