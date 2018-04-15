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Эксперты назвали смартфоны, которые чаще всего ломаются

Специалисты назвали телефоны, которые чаще всего ломаются. Больше всего в мастерские отдают свои гаджеты владельцы iPhone 5.

Эксперты назвали смартфоны, которые чаще всего ломаются

Второе место заняли пользователи iPhone 6. На третьем месте оказалась версия iPhone 5s. Четвёртое место досталось iPhone 6s. Следующим в ТОП значиться iPhone 4s. Так по статистике 29 процентов от всего количества обращений к мастерам относятся продуктам яблочной компании. Данный показатель у Samsung составляет 20 процентов. В данном случае слабыми являются версии Galaxy A5 2017, а также Galaxy S7. В данных случаях речь идёт о поломках экрана, батареи, коротком замыкании материнской платы, отвале разъема для питания. Телефоны из КНР от Lenovo, Meizu, LeEco, Huawei, Xiaomi вмешательства требуют в 17 процентов случаев.

В свою очередь самыми надежными являются устройства производителей Nokia, Sony, LG, Fly, Motorola. По словам экспертов, это связано с маленькой популярностью этих брендов в РФ.
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Технологии
Добавил: tantan61 Сегодня, 20:00
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