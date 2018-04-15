Эксперты назвали смартфоны, которые чаще всего ломаются

Второе место заняли пользователи iPhone 6. На третьем месте оказалась версия iPhone 5s. Четвёртое место досталось iPhone 6s. Следующим в ТОП значиться iPhone 4s. Так по статистике 29 процентов от всего количества обращений к мастерам относятся продуктам яблочной компании. Данный показатель у Samsung составляет 20 процентов. В данном случае слабыми являются версии Galaxy A5 2017, а также Galaxy S7. В данных случаях речь идёт о поломках экрана, батареи, коротком замыкании материнской платы, отвале разъема для питания. Телефоны из КНР от Lenovo, Meizu, LeEco, Huawei, Xiaomi вмешательства требуют в 17 процентов случаев.В свою очередь самыми надежными являются устройства производителей Nokia, Sony, LG, Fly, Motorola. По словам экспертов, это связано с маленькой популярностью этих брендов в РФ.