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Житель Самары во время рыбалки выловил из Волги 32-килограммового сома

Пользователи сетей увидели фото трофея, опубликованного жителем Самары. Он во время рыбалки выловил из Волги 32-килограммового сома.

Мужчина увлекается таким досугом с 5-летнего возраста, а также уже имеет 27 лет стажа и может похвастаться своей заслуженной добычей. Жантас Дуспулов решил попытать счастья в районе Тольятти, отправившись туда на лодке. С помощью джига рыбаку удалось вытащить такую крупную особь.

Житель Самары во время рыбалки выловил из Волги 32-килограммового сома


Он потом сделал из своего трофея стейки, а потом раздал их родственникам и друзьям. Семья могла оценить рыбные шашлыки, хотя сам любитель раньше ловил щук вместе с судаками, не уступавших своими размерами этому красавцу.
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Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 21:25
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