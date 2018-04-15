Житель Самары во время рыбалки выловил из Волги 32-килограммового сома

Мужчина увлекается таким досугом с 5-летнего возраста, а также уже имеет 27 лет стажа и может похвастаться своей заслуженной добычей. Жантас Дуспулов решил попытать счастья в районе Тольятти, отправившись туда на лодке. С помощью джига рыбаку удалось вытащить такую крупную особь.Он потом сделал из своего трофея стейки, а потом раздал их родственникам и друзьям. Семья могла оценить рыбные шашлыки, хотя сам любитель раньше ловил щук вместе с судаками, не уступавших своими размерами этому красавцу.