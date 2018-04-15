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Ученые нашли способ считывать мысли покойников

Израильские ученые нашли способ считывать мысли покойников. Они обнаружили генетические метки, которые оставляют наши воспоминания в мозге. Предположительно, эти маркеры можно использовать для извлечения воспоминаний из мозга умершего человека.

Ученые нашли способ считывать мысли покойников


Ученые полагают, что данное открытие окажет обществу бесценную услугу. К примеру, сотрудники полиции смогут считать, а в последовательности воспроизвести воспоминания жертвы убийства. В своем интервью New Scientist специалисты подчеркивают важность новой разработки, однако отмечают, что сегодня технология еще не может позволить подобных действий.

По словам доктора Клэра Уорбертона из Бристольского университета, для того, чтобы считать какую-либо информацию, необходимо будет попасть в необходимое в мозге место очень быстро, поскольку белки начинают деградировать после смерти в течение нескольких минут.

Воспоминания хранятся в мозге в новых межнейронных связях, при этом используя новые белки, контролируемые генами. Различные изменения создаются в активности генов разными переживаниями. Данный процесс происходит в районе неокортекса и гиппокампа. Пока что ученым удалось подтвердить наличие устойчивых схем в опытах на мозге мышей, однако в скором будущем специалисты намерены применить технологию к живым подопытным животным, а в конечном итоге и к людям.
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Наука
Добавил: Ирина Берсенева Сегодня, 19:54
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