Анастасия Решетова удивила поклонников появлением на мероприятии в свадебном наряде
Модель была гостьей “Мисс России-2018” и решила появиться на мероприятии в свадебном наряде, опубликовав фото в Instagram. Такой выбор удивил поклонников Анастасии Решетовой, написавших много комментариев в адрес девушки.
Знаменитость очаровала гостей внешним видом и брендом Berta, а подписчики сразу отметили, что серебристый наряд подчеркнул прекрасную фигуру Анастасии Решетовой. Израильские дизайнеры создают вечерние и свадебные платья, которые невозможно отличить друг от друга.
Пользователи сетей отметили, что избранница Тимати выбрала для себя второй вариант, намекнув на перемены в личной жизни. После этого часть лиц посоветовали девушке не тянуть с браком, а фанаты рэпера не хотят, чтобы он связывал свою жизнь с “резиновой особой”.
Знаменитость очаровала гостей внешним видом и брендом Berta, а подписчики сразу отметили, что серебристый наряд подчеркнул прекрасную фигуру Анастасии Решетовой. Израильские дизайнеры создают вечерние и свадебные платья, которые невозможно отличить друг от друга.
Пользователи сетей отметили, что избранница Тимати выбрала для себя второй вариант, намекнув на перемены в личной жизни. После этого часть лиц посоветовали девушке не тянуть с браком, а фанаты рэпера не хотят, чтобы он связывал свою жизнь с “резиновой особой”.