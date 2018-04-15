Анастасия Решетова удивила поклонников появлением на мероприятии в свадебном наряде

Знаменитость очаровала гостей внешним видом и брендом Berta, а подписчики сразу отметили, что серебристый наряд подчеркнул прекрасную фигуру Анастасии Решетовой. Израильские дизайнеры создают вечерние и свадебные платья, которые невозможно отличить друг от друга.Пользователи сетей отметили, что избранница Тимати выбрала для себя второй вариант, намекнув на перемены в личной жизни. После этого часть лиц посоветовали девушке не тянуть с браком, а фанаты рэпера не хотят, чтобы он связывал свою жизнь с “резиновой особой”.