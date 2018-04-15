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Анастасия Решетова удивила поклонников появлением на мероприятии в свадебном наряде

Модель была гостьей “Мисс России-2018” и решила появиться на мероприятии в свадебном наряде, опубликовав фото в Instagram. Такой выбор удивил поклонников Анастасии Решетовой, написавших много комментариев в адрес девушки.

Знаменитость очаровала гостей внешним видом и брендом Berta, а подписчики сразу отметили, что серебристый наряд подчеркнул прекрасную фигуру Анастасии Решетовой. Израильские дизайнеры создают вечерние и свадебные платья, которые невозможно отличить друг от друга.

Анастасия Решетова удивила поклонников появлением на мероприятии в свадебном наряде


Пользователи сетей отметили, что избранница Тимати выбрала для себя второй вариант, намекнув на перемены в личной жизни. После этого часть лиц посоветовали девушке не тянуть с браком, а фанаты рэпера не хотят, чтобы он связывал свою жизнь с “резиновой особой”.
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Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 20:55
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