Каждый десятый автомобиль в РФ зарегистрирован на юридическое лицо

Согласно статистическим данным аналитического агентства АВТОСТАТ, на начало текущего года более 50 миллионов авто составляют общий автопарк российского государства. Из них 9,7 процента являются зарегистрированными на юридическое лицо. Стоит отметить, что вид автотранспорта имеет значение в процентном соотношении доли юридических лиц. К примеру, на долю легковых автомобилей приходится 4 процента и 1 700 000 транспортных средств. Данные показатели в LCV-сегменте составляют 23,7 процента и 2 000 000 экземпляров авто соответственно.Грузовых авто с регистрацией на юрлицо насчитывается примерно 2 000 000 единиц. Процентный показатель составлен 53,2 процента. Ситуация в отношении автобусов обстоит следующим образом: доля 71,2 процента, 285 600 транспортных средств.