Great Wall выводит на рынок обновлённый пикап Wingle 5
Представители автоконцерна Great Wall сообщили о выходе на рынок обновлённого пикапа в модификации Wingle 5. Грузовой внедорожник производители наделили турбодизельным мотором, расширенным набором опций и косметическими доработками.
Продвинутая модификация пикапа Wingle 5 Euro Edition отличается модернизированными бамперами, видоизменённой головной оптикой, переработанной решёткой радиатора и иными проивотуманными фарами со светодиодными ходовыми огнями.
В подкапотном пространстве обновлённого пикапа установлен экономичный турбодизельный агрегат GW4D20D объёмом 2,0 литра производительностью 102 лошадиные силы, его работа осуществляется на пару с механической трансмиссией. Также в моторную линейке автомобиля имеется бензиновый двигатель ёмкостью 2,4 литра мощностью 122 «лошади» и дизельный 2,8-литровый агрегат, выдающий 95 «скакунов». Пикап комплектуется, как задним, так и полным приводом.
Стоимость обновлённого пикапа Great Wall Wingle 5 Euro Edition варьируется в диапазоне 75 800-109 800 юаней.
Продвинутая модификация пикапа Wingle 5 Euro Edition отличается модернизированными бамперами, видоизменённой головной оптикой, переработанной решёткой радиатора и иными проивотуманными фарами со светодиодными ходовыми огнями.
В подкапотном пространстве обновлённого пикапа установлен экономичный турбодизельный агрегат GW4D20D объёмом 2,0 литра производительностью 102 лошадиные силы, его работа осуществляется на пару с механической трансмиссией. Также в моторную линейке автомобиля имеется бензиновый двигатель ёмкостью 2,4 литра мощностью 122 «лошади» и дизельный 2,8-литровый агрегат, выдающий 95 «скакунов». Пикап комплектуется, как задним, так и полным приводом.
Стоимость обновлённого пикапа Great Wall Wingle 5 Euro Edition варьируется в диапазоне 75 800-109 800 юаней.
Авто
Добавил: Алина Сегодня, 20:45