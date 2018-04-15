Great Wall выводит на рынок обновлённый пикап Wingle 5

Продвинутая модификация пикапа Wingle 5 Euro Edition отличается модернизированными бамперами, видоизменённой головной оптикой, переработанной решёткой радиатора и иными проивотуманными фарами со светодиодными ходовыми огнями.В подкапотном пространстве обновлённого пикапа установлен экономичный турбодизельный агрегат GW4D20D объёмом 2,0 литра производительностью 102 лошадиные силы, его работа осуществляется на пару с механической трансмиссией. Также в моторную линейке автомобиля имеется бензиновый двигатель ёмкостью 2,4 литра мощностью 122 «лошади» и дизельный 2,8-литровый агрегат, выдающий 95 «скакунов». Пикап комплектуется, как задним, так и полным приводом.Стоимость обновлённого пикапа Great Wall Wingle 5 Euro Edition варьируется в диапазоне 75 800-109 800 юаней.