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Уфологи: На Марсе покоится мертвый инопланетянин

Американские уфологи заявили, что им удалось рассмотреть лицо пришельца на Марсе. По мнению специалистов в области УФО-исследований, на поверхности Красной планеты покоится тело мертвого инопланетянина, который, умирал, судя по его лицу, в агонии.

Уфологи: На Марсе покоится мертвый инопланетянин


По версии уфологов, на поверхности Марса покоится тело мертвого пришельца. Обнаруженный на Красной планете предмет, действительно имеет некоторое сходство с передней частью человеческой головы. Конспирологи даже предположили, что представитель внеземных цивилизаций умирал в агонии.

Уфологи: На Марсе покоится мертвый инопланетянин


Расстояние от подбородка до лба у пришельца, по расчетам специалистов, составляет 11-15 дюймов. Уфологи выразили надежду на то, что рассмотренное на снимках NASA лицо, действительно принадлежит пришельцу, а не кусок какой-нибудь статуи.

Сотрудники NASA предлагают конспирологам сделать детальный анализ фотоснимка, а после озвучить свое мнение по поводу того, что там на самом деле запечатлено.
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Наука
Добавил: Ирина Берсенева Сегодня, 20:35
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