Уфологи: На Марсе покоится мертвый инопланетянин
Американские уфологи заявили, что им удалось рассмотреть лицо пришельца на Марсе. По мнению специалистов в области УФО-исследований, на поверхности Красной планеты покоится тело мертвого инопланетянина, который, умирал, судя по его лицу, в агонии.
По версии уфологов, на поверхности Марса покоится тело мертвого пришельца. Обнаруженный на Красной планете предмет, действительно имеет некоторое сходство с передней частью человеческой головы. Конспирологи даже предположили, что представитель внеземных цивилизаций умирал в агонии.
Расстояние от подбородка до лба у пришельца, по расчетам специалистов, составляет 11-15 дюймов. Уфологи выразили надежду на то, что рассмотренное на снимках NASA лицо, действительно принадлежит пришельцу, а не кусок какой-нибудь статуи.
Сотрудники NASA предлагают конспирологам сделать детальный анализ фотоснимка, а после озвучить свое мнение по поводу того, что там на самом деле запечатлено.
По версии уфологов, на поверхности Марса покоится тело мертвого пришельца. Обнаруженный на Красной планете предмет, действительно имеет некоторое сходство с передней частью человеческой головы. Конспирологи даже предположили, что представитель внеземных цивилизаций умирал в агонии.
Расстояние от подбородка до лба у пришельца, по расчетам специалистов, составляет 11-15 дюймов. Уфологи выразили надежду на то, что рассмотренное на снимках NASA лицо, действительно принадлежит пришельцу, а не кусок какой-нибудь статуи.
Сотрудники NASA предлагают конспирологам сделать детальный анализ фотоснимка, а после озвучить свое мнение по поводу того, что там на самом деле запечатлено.
Наука
Добавил: Ирина Берсенева Сегодня, 20:35