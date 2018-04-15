Уфологи: На Марсе покоится мертвый инопланетянин

По версии уфологов, на поверхности Марса покоится тело мертвого пришельца. Обнаруженный на Красной планете предмет, действительно имеет некоторое сходство с передней частью человеческой головы. Конспирологи даже предположили, что представитель внеземных цивилизаций умирал в агонии.Расстояние от подбородка до лба у пришельца, по расчетам специалистов, составляет 11-15 дюймов. Уфологи выразили надежду на то, что рассмотренное на снимках NASA лицо, действительно принадлежит пришельцу, а не кусок какой-нибудь статуи.Сотрудники NASA предлагают конспирологам сделать детальный анализ фотоснимка, а после озвучить свое мнение по поводу того, что там на самом деле запечатлено.