Наследники известного шеф-повара Джейми Оливера выбрали McDonald's вместо еды своего отца

Кроме своих кулинарных талантов мужчина сеть престижных ресторанов, куда ходят известные лица, а также написал много книг, посвященных здоровому питанию. В семье знаменитости пять детей, но они предпочитают употреблять вредные продукты и разрушают образ счастливой семьи.Вместо высокой кухни отца ребята любят покупать гамбургеры и картошку фри. Джеми Оливер сам признался, что ничего не может сделать с вкусовыми пристрастиями своих отпрысков, так что надеется, что их увлечение со временем пройдет.