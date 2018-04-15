Наследники известного шеф-повара Джейми Оливера выбрали McDonald's вместо еды своего отца
Шеф-повар Джейми Оливер является автором молекулярной кухни и ведет свою программу на ТВ. Однако наследники выбрали McDonald's вместо еды своего отца, опозорив его на всю страну.
Кроме своих кулинарных талантов мужчина сеть престижных ресторанов, куда ходят известные лица, а также написал много книг, посвященных здоровому питанию. В семье знаменитости пять детей, но они предпочитают употреблять вредные продукты и разрушают образ счастливой семьи.
Вместо высокой кухни отца ребята любят покупать гамбургеры и картошку фри. Джеми Оливер сам признался, что ничего не может сделать с вкусовыми пристрастиями своих отпрысков, так что надеется, что их увлечение со временем пройдет.
Кроме своих кулинарных талантов мужчина сеть престижных ресторанов, куда ходят известные лица, а также написал много книг, посвященных здоровому питанию. В семье знаменитости пять детей, но они предпочитают употреблять вредные продукты и разрушают образ счастливой семьи.
Вместо высокой кухни отца ребята любят покупать гамбургеры и картошку фри. Джеми Оливер сам признался, что ничего не может сделать с вкусовыми пристрастиями своих отпрысков, так что надеется, что их увлечение со временем пройдет.
Общество
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 21:20