Компания Waymo протестирует беспилотные автомобили

По данным СМИ, компания Waymo подала заявку на испытание транспортных средств с системой автоматизированного управления. Изначально тестовые заезды будут проводить в городе Маунтин-Вью возле штаб-квартиры Waymo. Затем испытывать беспилотники будут на дорогах общего пользования. Как сообщается, за автоматизированными транспортными средствами будут наблюдать операторы, которые смогут взять под контроль ситуацию, в случае не предвиденных обстоятельств.Также стало известно, что Waymo является второй компанией, подавшей заявку на испытания беспилотных транспортных средств. Недавно глава компании Waymo Джон Крафсик выступил в защиту беспилотных транспортных средств.