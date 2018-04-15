Компания Waymo протестирует беспилотные автомобили
Американская компания Waymo протестирует беспилотные транспортные средства. Об этом накануне сообщила газета San Francisco Chronicle.
По данным СМИ, компания Waymo подала заявку на испытание транспортных средств с системой автоматизированного управления. Изначально тестовые заезды будут проводить в городе Маунтин-Вью возле штаб-квартиры Waymo. Затем испытывать беспилотники будут на дорогах общего пользования. Как сообщается, за автоматизированными транспортными средствами будут наблюдать операторы, которые смогут взять под контроль ситуацию, в случае не предвиденных обстоятельств.
Также стало известно, что Waymo является второй компанией, подавшей заявку на испытания беспилотных транспортных средств. Недавно глава компании Waymo Джон Крафсик выступил в защиту беспилотных транспортных средств.
По данным СМИ, компания Waymo подала заявку на испытание транспортных средств с системой автоматизированного управления. Изначально тестовые заезды будут проводить в городе Маунтин-Вью возле штаб-квартиры Waymo. Затем испытывать беспилотники будут на дорогах общего пользования. Как сообщается, за автоматизированными транспортными средствами будут наблюдать операторы, которые смогут взять под контроль ситуацию, в случае не предвиденных обстоятельств.
Также стало известно, что Waymo является второй компанией, подавшей заявку на испытания беспилотных транспортных средств. Недавно глава компании Waymo Джон Крафсик выступил в защиту беспилотных транспортных средств.
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Добавил: Алина Сегодня, 21:15