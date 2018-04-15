АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Наша планета для внеземных цивилизаций является перекрестком между мирами Вселенной
EUR 75.75 USD 61.43
Курс валют на 14.04.2018

Компания Waymo протестирует беспилотные автомобили

Американская компания Waymo протестирует беспилотные транспортные средства. Об этом накануне сообщила газета San Francisco Chronicle.

Компания Waymo протестирует беспилотные автомобили


По данным СМИ, компания Waymo подала заявку на испытание транспортных средств с системой автоматизированного управления. Изначально тестовые заезды будут проводить в городе Маунтин-Вью возле штаб-квартиры Waymo. Затем испытывать беспилотники будут на дорогах общего пользования. Как сообщается, за автоматизированными транспортными средствами будут наблюдать операторы, которые смогут взять под контроль ситуацию, в случае не предвиденных обстоятельств.

Также стало известно, что Waymo является второй компанией, подавшей заявку на испытания беспилотных транспортных средств. Недавно глава компании Waymo Джон Крафсик выступил в защиту беспилотных транспортных средств.
Добавить в мои источники Я.Нов
Авто
Добавил: Алина Сегодня, 21:15
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ученые: Влияние аромотерапии на здоровье человека
Volkswagen Beetle 2018 года оснастят новым
Эксперт: в Антарктиде обнаружен потерянный город
Анастасия Квитко озадачила поклонников вспотевшим
В Китае полицейский расстрелял рабочих,
В конце апреля пройдет метеорный поток Лириды
Анна Семенович советует поклонникам отмечать
Анна Седокова поделилась интимными секретами
В 2018 году НЛО 13 раз посетили штат Коннектикут
Алла Пугачева повеселилась на съемках перед своим
Пушков: США заплатили НАТО за поддержку удара по
В Африке обнаружили таинственную древнюю
Ученые: Пестициды в овощах и фруктах не
В Хабаровском крае участились случаи нападения
Ученые: Масло из плодов авокадо помогает бороться
Житель Самары во время рыбалки выловил из Волги
Наследники известного шеф-повара Джейми Оливера
Lincoln разрабатывает несколько новинок&#8205;
Компания Waymo протестирует беспилотные автомобили
Российский блогер помог сотрудникам органов
Фотошпионы заметили новый Mercedes-Benz GLS на
Ксения Собчак опровергла слухи о своем разводе
В США трое людей погибло из-за непогоды
Прогноз эксперта о курсе рубля: При ужесточении
Саймон Марданшин пришел с новой девушкой на день
Анастасия Решетова удивила поклонников появлением
Дипломат США рассказал, когда США выведет войска
Каждый десятый автомобиль в РФ зарегистрирован на
Great Wall выводит на рынок обновлённый пикап
Дана Борисова без макияжа показала поклонникам
Просмотреть все новости