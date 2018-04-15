Эксперт: в Антарктиде обнаружен потерянный город Атлантида
Американский исследователь заявил, что с помощью Google Earth обнаружил мифический город Атлантида в Антарктиде. Специалист уверяет, что необычное строение оказалось на поверхности Антарктиды из-за таяния льдов.
Американский специалист Грэхем Клен уверяет, что при помощи программы Google Earth рассмотрел на поверхности Антарктиды странную структуру, которая подверглась таянию льдов и оказалась на поверхности континента. По мнению конспиролога, это самый что ни на есть мифический город Атлантида.
Виртуальный исследователь считает, что обнаружил древний город, который расскажет ему о таинственном прошлом Антарктиды. По словам Грэхема, город остался почти таким же древним, как и в то время, когда был высечен из камня. Он также считает, что Антарктида была когда-то домом для загадочной Атлантиды.
Участки зданий предполагаемой Атлантиды, которые специалист рассмотрел на снимках Google Earth, равны расстоянию друг от друга и составляют около семи метров в длину.
Виртуальный исследователь подробно рассказал о своих наблюдениях в видеоролике на канале YouTube.
Американский специалист Грэхем Клен уверяет, что при помощи программы Google Earth рассмотрел на поверхности Антарктиды странную структуру, которая подверглась таянию льдов и оказалась на поверхности континента. По мнению конспиролога, это самый что ни на есть мифический город Атлантида.
Виртуальный исследователь считает, что обнаружил древний город, который расскажет ему о таинственном прошлом Антарктиды. По словам Грэхема, город остался почти таким же древним, как и в то время, когда был высечен из камня. Он также считает, что Антарктида была когда-то домом для загадочной Атлантиды.
Участки зданий предполагаемой Атлантиды, которые специалист рассмотрел на снимках Google Earth, равны расстоянию друг от друга и составляют около семи метров в длину.
Виртуальный исследователь подробно рассказал о своих наблюдениях в видеоролике на канале YouTube.
Наука
Добавил: Ирина Берсенева Сегодня, 22:28