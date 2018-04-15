Российский блогер помог сотрудникам органов задержать грабителей

Когда воры вышли из транспорта, человек последовал за ними, стараясь не попадаться на глаза. Он сразу позвонил в отделение и сообщил название района, где находились злоумышленники. Они продолжали беседовать на свои темы, после чего зашли в магазин, а блогер на улице дождался прибытия сотрудников органов.Грабители были арестованы, после чего оперативники поблагодарили героя за помощь, отметив важность бдительности жителей в таких ситуациях. Они проведут расследование и установят все факты происшествия.