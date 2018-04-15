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Российский блогер помог сотрудникам органов задержать грабителей

Российскому блогеру Павлу Сафронову удалось помочь сотрудникам органов задержать грабителей. Мужчина услышал, как преступники в автобусе обсуждали кражу телефона, после чего проследил за ними и сообщил об инциденте полиции.

Когда воры вышли из транспорта, человек последовал за ними, стараясь не попадаться на глаза. Он сразу позвонил в отделение и сообщил название района, где находились злоумышленники. Они продолжали беседовать на свои темы, после чего зашли в магазин, а блогер на улице дождался прибытия сотрудников органов.

Российский блогер помог сотрудникам органов задержать грабителей


Грабители были арестованы, после чего оперативники поблагодарили героя за помощь, отметив важность бдительности жителей в таких ситуациях. Они проведут расследование и установят все факты происшествия.
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Происшествия
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 21:10
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