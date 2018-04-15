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В США трое людей погибло из-за непогоды

Снегопады и дожди в США привели к трем человеческим смертям.
В США трое людей погибло из-за непогоды


На территорию США обрушилась непогода: снегопады, дожди и бури хозяйничают в различных штатах. Непогода уже натворила немало бед. Так, в штате Луизиана шквалистый ветер обрушил дерево на жилой дом. В результате погиб ребенок. В Висконсине ледяной дождь превратил дорогу в каток. В одной из дорожных аварий на скользкой трассе получил смертельные травмы один человек и еще четыре получили травмы различной степени тяжести.

В штате Небраска ДТП, случившееся из-за плохих метеоусловий, также унесло человеческую жизнь.

Аэропорты Миннеаполиса и Сент-Пола вынуждены были отменить около 400 рейсов. До этого погодные условия стали причиной отмены более 400 воздушных рейсов в Канаде.
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В мире / Происшествия
Добавил: Виктория Морозова Сегодня, 21:05
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