На снимках 50-х годов исследователи обнаружили три НЛО

Пожилой человек передал экспертам уникальные материалы, где можно рассмотреть внеземные объекты, зависшие над домами. Пока они устанавливают подлинность материалов, потому что в то время местные ученые часто подделывали доказательства, исходя из опыта немецких коллег.В сюжете видно, как НЛО летят в воздухе, чтобы потом осмотреть территорию. Они имеют вид летающих тарелок внушительных размеров, но недолго позировали перед ошеломленными людьми, предпочитая скрыться за горизонтом.