На снимках 50-х годов исследователи обнаружили три НЛО
Исследователи пополнили свою коллекцию снимками 50-х годов. Они обнаружили на них три НЛО, пролетающих над американским городом Старк.
Пожилой человек передал экспертам уникальные материалы, где можно рассмотреть внеземные объекты, зависшие над домами. Пока они устанавливают подлинность материалов, потому что в то время местные ученые часто подделывали доказательства, исходя из опыта немецких коллег.
В сюжете видно, как НЛО летят в воздухе, чтобы потом осмотреть территорию. Они имеют вид летающих тарелок внушительных размеров, но недолго позировали перед ошеломленными людьми, предпочитая скрыться за горизонтом.
Пожилой человек передал экспертам уникальные материалы, где можно рассмотреть внеземные объекты, зависшие над домами. Пока они устанавливают подлинность материалов, потому что в то время местные ученые часто подделывали доказательства, исходя из опыта немецких коллег.
В сюжете видно, как НЛО летят в воздухе, чтобы потом осмотреть территорию. Они имеют вид летающих тарелок внушительных размеров, но недолго позировали перед ошеломленными людьми, предпочитая скрыться за горизонтом.
Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 17:00