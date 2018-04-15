В Эдинбурге множество гостей посетили ежегодный фестиваль НЛО
В Эдинбурге множество гостей посетили ежегодный фестиваль НЛО. Программа праздника включила осмотр всех мест, где были замечены случаи появления пришельцев.
В сельской местности рядом с шотландской столицей объекты были замечены многими свидетелями событий. Это произошло в конце 90-х годов, а сейчас участники праздника в головных уборах из фольги рассматривали экспонаты, посвященные внеземной жизни. Затем люди могли наблюдать за вскрытием гуманоида в палатке, а сама идея проведения мероприятия принадлежит Ною Торресу.
Писатель выбрал эту территорию для презентации книги, имевшей большой успех у читателей. Затем традиция вошла в привычку, а также сюда приезжают исследователи из разных стран, чтобы поделиться новой информацией об НЛО.
В сельской местности рядом с шотландской столицей объекты были замечены многими свидетелями событий. Это произошло в конце 90-х годов, а сейчас участники праздника в головных уборах из фольги рассматривали экспонаты, посвященные внеземной жизни. Затем люди могли наблюдать за вскрытием гуманоида в палатке, а сама идея проведения мероприятия принадлежит Ною Торресу.
Писатель выбрал эту территорию для презентации книги, имевшей большой успех у читателей. Затем традиция вошла в привычку, а также сюда приезжают исследователи из разных стран, чтобы поделиться новой информацией об НЛО.
В мире
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 16:30