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В Эдинбурге множество гостей посетили ежегодный фестиваль НЛО

В Эдинбурге множество гостей посетили ежегодный фестиваль НЛО. Программа праздника включила осмотр всех мест, где были замечены случаи появления пришельцев.

В сельской местности рядом с шотландской столицей объекты были замечены многими свидетелями событий. Это произошло в конце 90-х годов, а сейчас участники праздника в головных уборах из фольги рассматривали экспонаты, посвященные внеземной жизни. Затем люди могли наблюдать за вскрытием гуманоида в палатке, а сама идея проведения мероприятия принадлежит Ною Торресу.

В Эдинбурге множество гостей посетили ежегодный фестиваль НЛО


Писатель выбрал эту территорию для презентации книги, имевшей большой успех у читателей. Затем традиция вошла в привычку, а также сюда приезжают исследователи из разных стран, чтобы поделиться новой информацией об НЛО.
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Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 16:30
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