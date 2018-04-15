В Германии на продажу выставлен «брежневский» лимузин ЗИЛ-114 за 1 миллион евро

По данным экспертов, с конвейера московского завода в период с 1967 по 1978 годы сошло 113 таких лимузинов, из них до наших дней сохранились считанные единицы. Конструкция лимузинов ЗИЛ-114 держалась под строгим секретом.На таких автомобилях ездили только служащие в ЦК СССР и союзных республик. В советские времена существовал закон, согласно которому по истечению 10 лет, машины из кремлёвского гаража возвращались на завод. Машины не должны были пасть в музей или частные руки, их уничтожали при помощи автогена и пресса. Уцелели только те экземпляры, которые попали под заводские программы по изучению дефектов и экспериментов.Выставленный на продажу ЗИЛ-114 сошёл с конвейера в 1970 году. Под капотом автомобиля установлен силовой агрегат объёмом 7,0 литра производительностью 300 лошадиных сил, работающий на пару с автоматической трансмиссией. Пробег машины составляет 46 150 км. По словам владельца, машина находится в отличном состоянии.