Дмитрий Тарасов посвятил гол своей беременной супруге

«Раз в пятилетку забивает, а радостии то сколько», «Диман! Ты просто. Красава!! Счастья Вам с супругой! И всего самого наилучшего!», «Молодец Дмитрий.. Счастья вашей семье», «У вас будет дочка?! Здорово... поздравляю», - написали поклонники в комментариях.

В ходе встречи известный полузащитник «Локо» Дмитрий Тарасов отличился одним из забитых голов. Бывший супруг Ольги Бузовой отправил мяч в сетку ворот на 59-ой минуте, сделав счет 3-0. Стоит заметить, что впервые за долгое время Тарасов появился на поле в основном составе.Как подчеркнул комментатор матча, свой забитый мяч молодой человек посвятил своей беременно жене - известной модели Анастасии Костенко.[quote][/quote]