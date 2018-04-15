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Дмитрий Тарасов посвятил гол своей беременной супруге

Накануне состоялось столичное дерби между «Локомотивом» и «Динамо», в котором «железнодорожники» одержали разгромную победу со счетом 4-0.

Дмитрий Тарасов посвятил гол своей беременной супруге

В ходе встречи известный полузащитник «Локо» Дмитрий Тарасов отличился одним из забитых голов. Бывший супруг Ольги Бузовой отправил мяч в сетку ворот на 59-ой минуте, сделав счет 3-0. Стоит заметить, что впервые за долгое время Тарасов появился на поле в основном составе.

Как подчеркнул комментатор матча, свой забитый мяч молодой человек посвятил своей беременно жене - известной модели Анастасии Костенко.

«Раз в пятилетку забивает, а радостии то сколько», «Диман! Ты просто. Красава!! Счастья Вам с супругой! И всего самого наилучшего!», «Молодец Дмитрий.. Счастья вашей семье», «У вас будет дочка?! Здорово... поздравляю», - написали поклонники в комментариях.
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dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 09:37
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