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Уральский уфолог обнаружил на Марсе храм со сфинксом

Уральский уфолог Валентин Дегтерев обнаружил во время изучения снимков поверхности Марса храм со сфинксом. По мнению специалиста, структуры являются останками высокоразвитой цивилизации.

Уральский уфолог обнаружил на Марсе храм со сфинксом


Уральский уфолог опубликовал свои находки на поверхности Марса. Мужчина утверждает, что на Красной планете можно найти останки высокоразвитой цивилизации: руины древнего города, храм со сфинксом, космодром, вышку управления, а также звездолёт.



Уфолог уверен, что все найденные объекты являются рукотворными, так как ничего аналогичного по форме на поверхности планете не было обнаружено. После тщательно изучения снимков, сделанных в 2008-2009 гг., он обнаружил храм со сфинксом колоссальных размеров, по сравнению с земными. Лицо сфинкса было изготовлено из белого камня, а пирамида имела усечённый конус. Сейчас сооружение практически разрушено.
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Наука
Добавил: Митьева Марина Сегодня, 16:15
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