Уральский уфолог обнаружил на Марсе храм со сфинксом

Уральский уфолог опубликовал свои находки на поверхности Марса. Мужчина утверждает, что на Красной планете можно найти останки высокоразвитой цивилизации: руины древнего города, храм со сфинксом, космодром, вышку управления, а также звездолёт.Уфолог уверен, что все найденные объекты являются рукотворными, так как ничего аналогичного по форме на поверхности планете не было обнаружено. После тщательно изучения снимков, сделанных в 2008-2009 гг., он обнаружил храм со сфинксом колоссальных размеров, по сравнению с земными. Лицо сфинкса было изготовлено из белого камня, а пирамида имела усечённый конус. Сейчас сооружение практически разрушено.