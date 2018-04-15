Ольга Жарикова и Александр Гобозов расстались

Поклонники Жариковой были шокированы недавним известием девушки о том, что она рассталась с Гобозовым. Их роман продлился не так долго, но пара строила грандиозные планы ну будущее.Причинами расставания стало то, что Саша слишком часто общается со своей бывшей – Алианой. Мужчина оправдывает свое общение тем, что у него есть ребенок, из-за которого и приходится поддерживать связь с бывшей женой.Поэтому Гобозов не собирается из-за ревности Ольги прекращать общаться с Алиной. Но еще одним поводом для расставания стало излишняя вспыльчивость Александра. По словам Жариковой, он часто оскорбляет и унижает ее, а это недопустимо в отношениях.Несмотря на серьезный настрой Ольги, она допускает, что они с Сашей могут помириться. Но это может произойти только в том случае, если мужчина как-то попытается измениться.