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Ольга Жарикова и Александр Гобозов расстались

Участница телепроекта «Дом-2» Ольга Жарикова сообщила о том, что они с Александром Гобозовым расстались.

Поклонники Жариковой были шокированы недавним известием девушки о том, что она рассталась с Гобозовым. Их роман продлился не так долго, но пара строила грандиозные планы ну будущее.

Ольга Жарикова и Александр Гобозов расстались

Причинами расставания стало то, что Саша слишком часто общается со своей бывшей – Алианой. Мужчина оправдывает свое общение тем, что у него есть ребенок, из-за которого и приходится поддерживать связь с бывшей женой.

Поэтому Гобозов не собирается из-за ревности Ольги прекращать общаться с Алиной. Но еще одним поводом для расставания стало излишняя вспыльчивость Александра. По словам Жариковой, он часто оскорбляет и унижает ее, а это недопустимо в отношениях.

Несмотря на серьезный настрой Ольги, она допускает, что они с Сашей могут помириться. Но это может произойти только в том случае, если мужчина как-то попытается измениться.
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dzen / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 09:33
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