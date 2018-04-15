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В Миассе в ТЦ обрушился потолок

В Миассе, что в Челябинской области, частично обрушился потолок магазина, работавшего в местном торговом центре.
В Миассе в ТЦ обрушился потолок


В субботу примерно в 9:30 в городском ТЦ в магазине на втором этаже обрушилась часть потолка из гипсокартона. Площадь обрушения составляет около 30 кв. метров.

Рухнувшие конструкции нанесли травмы находившейся в то время в здании женщине, повредив ей грудной отдел позвоночника. Пострадавшая госпитализирована.

По факту обрушения потолка проводится доследственная проверка. По ее результатам примут процессуальное решение.
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Общество / Происшествия
Добавил: Виктория Морозова Сегодня, 16:00
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