В Миассе в ТЦ обрушился потолок

В субботу примерно в 9:30 в городском ТЦ в магазине на втором этаже обрушилась часть потолка из гипсокартона. Площадь обрушения составляет около 30 кв. метров.Рухнувшие конструкции нанесли травмы находившейся в то время в здании женщине, повредив ей грудной отдел позвоночника. Пострадавшая госпитализирована.По факту обрушения потолка проводится доследственная проверка. По ее результатам примут процессуальное решение.