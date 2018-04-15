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Ирина Шейк показала свой прозрачный купальник

Известная модель Ирина Шейк показала поклонникам новый снимок в прозрачном купальнике.

Ирина всего лишь год назад родила ребенка, но уже сейчас ее телу могут позавидовать многие женщины. Модель почти сразу же после родов начала приводить себя в форму, так что уже сейчас по ней и не скажешь, что она не так давно стала мамой.

Ирина Шейк показала свой прозрачный купальник

На днях звезда решила порадовать поклонников новым фото, на котором Шейк позирует в морской воде в черном прозрачном купальнике. Пользователи пришли в восторг от данной фотографии.

Подписчики засыпали модель хвалебными комментариями и добрыми пожеланиями. Пользователи отметили, что Ирина потрясающе выглядит и является примером для многих молодых мам.

Стоит добавить, что недавно в Сети появился слух о том, что Шейк и ее супруг, актер Бредли Купер хотят еще одного ребенка. Так, пара была замечена в центре по планирования семьи в Лос-Анджелесе. Однако пока официального подтверждения этой информации не было.
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dzen / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 09:24
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