Ирина Шейк показала свой прозрачный купальник
Известная модель Ирина Шейк показала поклонникам новый снимок в прозрачном купальнике.
Ирина всего лишь год назад родила ребенка, но уже сейчас ее телу могут позавидовать многие женщины. Модель почти сразу же после родов начала приводить себя в форму, так что уже сейчас по ней и не скажешь, что она не так давно стала мамой.
На днях звезда решила порадовать поклонников новым фото, на котором Шейк позирует в морской воде в черном прозрачном купальнике. Пользователи пришли в восторг от данной фотографии.
Подписчики засыпали модель хвалебными комментариями и добрыми пожеланиями. Пользователи отметили, что Ирина потрясающе выглядит и является примером для многих молодых мам.
Стоит добавить, что недавно в Сети появился слух о том, что Шейк и ее супруг, актер Бредли Купер хотят еще одного ребенка. Так, пара была замечена в центре по планирования семьи в Лос-Анджелесе. Однако пока официального подтверждения этой информации не было.
Ирина всего лишь год назад родила ребенка, но уже сейчас ее телу могут позавидовать многие женщины. Модель почти сразу же после родов начала приводить себя в форму, так что уже сейчас по ней и не скажешь, что она не так давно стала мамой.
На днях звезда решила порадовать поклонников новым фото, на котором Шейк позирует в морской воде в черном прозрачном купальнике. Пользователи пришли в восторг от данной фотографии.
Подписчики засыпали модель хвалебными комментариями и добрыми пожеланиями. Пользователи отметили, что Ирина потрясающе выглядит и является примером для многих молодых мам.
Стоит добавить, что недавно в Сети появился слух о том, что Шейк и ее супруг, актер Бредли Купер хотят еще одного ребенка. Так, пара была замечена в центре по планирования семьи в Лос-Анджелесе. Однако пока официального подтверждения этой информации не было.