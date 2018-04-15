Саша Артемова в Киеве наслаждается морепродуктами
Бывшая участница известной телестройки Саша Артемова поделилась своими впечатлениями об одном из киевских ресторанов, где она пообедала морепродуктами.
Артемова является уроженкой Украины, поэтому она часто посещает свою родину. Недавно девушка опубликовала на своей странице в социальных сетях фотографию морепродуктов. Как оказалось, Саша сейчас находится в Киеве, где и попробовала морские деликатесы.
Она заявила, что здесь самые вкусные морепродукты, поэтому смело может советовать своим подписчикам посетить этот ресторан и самим попробовать эти блюда.
Правда, ее слова не все восприняла радостно. Многие решили, что экс-участница решили похвастаться тем, что она балует себя деликатесами. Поэтому они посоветовали девушке остаться на Украине навсегда, раз ей там так хорошо. Но фанаты Саши уверены, что в этой публикации нет ничего обидного, а морепродукты могу быть вкусными не только в России.
Артемова является уроженкой Украины, поэтому она часто посещает свою родину. Недавно девушка опубликовала на своей странице в социальных сетях фотографию морепродуктов. Как оказалось, Саша сейчас находится в Киеве, где и попробовала морские деликатесы.
Она заявила, что здесь самые вкусные морепродукты, поэтому смело может советовать своим подписчикам посетить этот ресторан и самим попробовать эти блюда.
Правда, ее слова не все восприняла радостно. Многие решили, что экс-участница решили похвастаться тем, что она балует себя деликатесами. Поэтому они посоветовали девушке остаться на Украине навсегда, раз ей там так хорошо. Но фанаты Саши уверены, что в этой публикации нет ничего обидного, а морепродукты могу быть вкусными не только в России.