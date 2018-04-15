Саша Артемова в Киеве наслаждается морепродуктами

Артемова является уроженкой Украины, поэтому она часто посещает свою родину. Недавно девушка опубликовала на своей странице в социальных сетях фотографию морепродуктов. Как оказалось, Саша сейчас находится в Киеве, где и попробовала морские деликатесы.Она заявила, что здесь самые вкусные морепродукты, поэтому смело может советовать своим подписчикам посетить этот ресторан и самим попробовать эти блюда.Правда, ее слова не все восприняла радостно. Многие решили, что экс-участница решили похвастаться тем, что она балует себя деликатесами. Поэтому они посоветовали девушке остаться на Украине навсегда, раз ей там так хорошо. Но фанаты Саши уверены, что в этой публикации нет ничего обидного, а морепродукты могу быть вкусными не только в России.