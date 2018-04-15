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Малолетние фанатки атаковали телефон Арая Чобаняна

После того как Арай Чобанян покинул периметр скандальной телестройки «Дома-2», экс-участник с головой погрузился в сетевой бизнес.

Малолетние фанатки атаковали телефон Арая Чобаняна

Молодого человека взяла под своё крыло Алиана Устиненко, которая уже добилась на этом поприще хороших результатов и может похвалиться внушительной зарплатой, как одна из лучших сотрудниц.

Бывший участник проекта Арай Чобанян теперь стал часть большой команды сетевиков и уже работает на благо этой системы. Спустя каких-то пару месяцев молодой человек поделился, что достиг хороших результатов, но всё лучше еще впереди, ведь он только начал развиваться.

Молодой человек завлекает в свою структуру новых потенциальных коллег и для этого он оставил свой контактный номер телефона в социальной сети. К слову, Арай и предположить не мог, что совсем юные поклонницы воспользуются этим и начнут его донимать.

Теперь Чобанян ищет способ избавиться от назойливых школьниц, не дающих ему покоя сообщениями и звонками.
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dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 09:13
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